Haber: Okay Özcan

Trafikte büyük tehlikelere neden olan gizli buzlanmaya dikkat çeken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan afişlerle sürücüleri uyardı. “Gizli buzlanma dikkat” ibareli broşürler 81 ile gönderildi. Emniyet yetkilileri; Yollardaki bazı kritik noktalarda görülen gizli buzlanma kazalara davetiye çıkarıyor” uyarısında bulundular. Gizli buzlanmanın, sabaha karşı yağan çiğ ve kırağının yol üzerinde donması nedeniyle meydana geldiğini anlatan yetkililer, “Köprü ve viyadükler ile yan rüzgârları çok fazla alan yüksek yerler, gizli buzlanma riski en yüksek yerler” diye konuştular.

Emniyet yetkilileri, gizli buzlanma ve sürüş teknikleri hakkında şu bilgileri verdiler: “Sürücüler, yağışların ardından gizli buzlanma bekler. Halbuki, gizli buzlanma için herhangi bir yağışa ihtiyaç yok. Sürücüleri aldatan en önemli faktör budur. Gizli buzlanmayı tetikleyen en önemli unsurlardan biri çiğ. Sıcaklığın eksi derecelere düştüğü bölgelerde çiğ, buza dönüşür ve buna da gizli buzlanma denir. Son zamanlarda yaşanan kazaların birçoğu sabaha karşı ya da sabah saatlerinde çiğin gizli buzlanmaya dönüşmesi nedeniyle meydana geldi.



ANİ FREN ve MANEVRADAN KAÇININ

Gizli buzlanmada sürücülerin dikkat etmesi gereken hususların başında şüphesiz hız gelir. Gizli buzlanma ilk olarak köprüler, viyadük, tepe üstleri gibi çok fazla rüzgar alan, yan rüzgarlardan çok fazla etkilenen yollarda oluşur. Kazaların büyük bir bölümü bahsettiğimiz bu yerlerde meydana gelir. Sürücülerin bu gibi yerlere girerken hızlarını düşürmeleri gerekir. Ayrıca, bu tür yollarda öndeki araçla takip mesafesi artırılmalı. Frene veya direksiyona ani bir şekilde müdahale edildiği zaman araç kaymaya başlar. Televizyonlarda izlediğimiz kaza görüntülerine yansıdığı gibi, araçlar bariyerlere çarpabilir, takla atabilir. Sonuçları ise üzücü olur. O yüzden sürücülerin hızlarını ayarlamaları gerekir. Takip mesafesi mutlaka normal şartlardan 3 katına çıkarılmalı. Bu tip yollarda gizli buzlanmadan etkilenilmemesi için takip mesafesinin 6 saniyeye kadar çıkarılması gerekir.



SÜRÜŞ ÖNERİLERİ

Gizli buzlanmanın olduğu zamanlarda direksiyon hareketlerine de dikkat edilmeli. Bu nedenle sürücüler, sert direksiyon hareketlerinden kaçınmalı. Zaten takip mesafesi iyi olan bir sürücü sert direksiyon hareketi yapmak zorunda kalmaz. Ani şerit değişimi yapıldığında, araçların yerle temasları çok çabuk kaybolur. Bu durumda aracın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpma olasılığı çok yüksek olur. Burada önemli noktalardan biri de şüphesiz lastikler. Kış lastiklerini kullanmayan sürücüler, çiğde ve gizli buzlanmada yine tehlikeye maruz kalırlar. Çünkü normal lastikler 7 derece ve üstünde, kış lastikleri ise 7 derece ve altında maksimum performans sergiler. Kış lastiği kullanan sürücüler, çiğ ve gizli buzlanmanın olduğu yerlerde daha avantajlı olurlar. Çünkü bu sürücülerin araçları yere daha iyi tutunur. Sürücülerimizin dikkat etmediği unsurlardan biri ise gizli buzlanma levhaları. Bu levhaların görüldüğü yerlerde ayaklar gaz pedalından çekilmeli, pedallara çok yumuşak davranılmalı, direksiyon hareketleri sakince yapılmalı. Gizli buzlanma levhalarının bulunduğu yerler, sabit sürüşün izlenmesi gereken yerlerdir; ama sürücülerimiz ne yazık ki buna pek dikkat etmiyor. Levhaların görüldüğü yerlerde sabit hızda seyretmekte fayda var. Bu nedenle vites değişimleri çok fazla önerilmiyor.”