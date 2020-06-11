Gizli imamlara baskın!

Haber:N.Halid Altundal

Ankara merkezli operasyonlarda, FETÖ bağlantılı terör zanlıları tutuklandı. Kalan şüpheliler için arama devam ediyor. Batı Karadeniz de faaliyet gösteren, Bolu merkezli terör grubunun “gizli imamlarına” ve grubun gizli üyeleri için altı ilde eşzamanlı operasyonlar başlatıldı. Güvenlik kaynaklarına göre Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul illerinde yedi şüpheli tutuklandı. Operasyonla ilgili ise 11 kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi. Operasyonlarla ilgili ilimizden daha önce meslekten men edilen iki eski polisin gözaltına alınıp Ankara’ya götürüldüğü bildirildi.

251 kişinin öldürülmesine 2.200 kişinin yaralanmasına sebep olan 2016 yılındaki kanlı darbe girişiminden bu yana aralıksız sürdürülen soruşturmalar kapsamında bu yeni operasyon ile 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.