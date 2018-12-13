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13 Aralık 2018 Perşembe
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    • “Gizli tanık, bizi iftirada bulundu”

    Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde imam nikahlı eşiyle birlikte yargılanan sanık, kendisini ihbar eden gizli tanığın yalan söylediğini belirterek, “Biz lüks hayat içinde yaşamadık” dedi.

    13 Aralık 2018 Perşembe 14:06
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    “Gizli tanık, bizi iftirada bulundu”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    17 ay önce Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.Alınan bilgiye göre, gelen ihbarı değerlendiren Mudurnu ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Çavuşderesi köyünden 2 kişi takibe alındı.

    Köyde bulunan evlerinin bahçesinde ekipler tarafından gözaltına alınan Nusret Yılmaz ve imam nikahlı eşi Melek Durak'ın üzerinde ve motosiklette yapılan aramada "Skunk" isimli "Yeşil Bonzai" olarak tabir edilen yaklaşık 200 gram satışa hazır 13 fişek ele geçirilmişti

    Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Mudurnu ilçe Adliyesine sevk edilmiş,  imam nikahlı karı koca çıkartıldıkları mahkeme tarafından Nusret Yılmaz ve Melek Durak tutuklanarak Bolu T tipi Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

    Melek Durak 7 ay hapis yattıktan sonra tutusuz yargılanmak üzere tahliye edilmiş, Nusret Yılmaz’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

    17 aydır tutuklu bulunan Nusret Yılmaz ile imam nikahlı eşi Melek Durak, bir kez daha hakim karşısına çıkarken, Savcı verdiği mütaalasında, sanıkların 10 ila 15 yıl arasında hapis cezası istemişinin üzerine, sanıkların avukatları savunma yapmak için süre istedi.

    Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Nusret Yılmaz, gizli tanığın kendilerine iftira da bulunduğunu belirterek; “Gizli anık bizim lüks içerisinde yaşadığımızı söylemiş. Be, eşim çocuklarım, içerisinde tuvaleti, suyu, elektriği olmayan bir evde yıllarca yaşadık. Şayet uyuşturucu ticareti yapmış olsaydık, böyle bir evde yaşar mıydık? Sıcak ve soğuk havalarda çapa yaparak ekmek parası kazanmaya çalışan bir aileydik. 17 aydır cezaevindeyim, büyük oğlum annesine ve kardeşlerine bakabilmek için okulunu bile bıraktı. Eşim 7 ay hapis yattıktan sonra tahliye edildi. Çok zor durumdayız, tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, karar verilmek üzere duruşmayı 19 Aralık Çarşamba gününe erteledi.

    Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu, Veya, Uyarıcı, Madde, Ticareti

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