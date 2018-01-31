Haber: Kasım ŞAHİN

2003 ila 2013 yıllara arasında Nevşehir ilinde özel bir hastanede kulak burun boğaz doktoru olarak görev yaparken, Silahlı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen hizmetinde çalışmalar yaptığı gerekçesiyle yaklaşık 3 ay önce tutuklanan Veysel Yurttaş’ın yargılanmasına Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıldı. Yurttaş üzerine atılı suçlamaları kabul etmese de Menekşe kod adıyla duruşmaya SEGBİS sistemiyle görüntüsü kapalı, sesi ise bozuk bir şekilde katıldı. Menekşe, doktorun, terör örgütü adına çalışmalar yaptığını ve akademisyen olmasının ise düşündürücü olduğunu açıkladı.

Nevşehir’de özel bir hastanede doktor olarak görev yaparken 2013 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde göreve başladığını belirten Yurttaş; “Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Kimse Yok Mu derneğine 200 TL bağış yaptığım doğrudur. Bunun yanı sıra Kızılay ve Deniz Feneri Derneğine de bağışlarım olmuştur. Bu yaptıklarım örgütsel bir ilişkiye göstermez. Hakkımda savcılığa ifade veren gizli tanık Menekşe’nin ifadelerini de kabul etmiyorum. Bu ifadeler itibara değer nitelikte değildir” dedi.

Yurttaş hakkında tanıklık yapan ve 2003-2013 yılları arasında Nevşehir’de doktorluk yapan Kemal Yavuzer ile Salim Ulu, “Yurttaş Nevşehir’de görev yaparken, cemaatin toplantılara katılırdı. Fethullah Gülen’in kitaplarını okurdu. Risale-Nur okurdu. Aynı zamanda örgütün himayesinde olan Sızıntı dergisi ile Zaman gazetesi abonesiydi. Örgüt mensubu gibi çalışırdı. Dergi ve gazetenin abonelerinin artması için çaba gösterirdi” dediler.

GİZLİ TANIK MENEKŞE İTİRAFTA BULUNDU

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan KBB doktoru Veysel Yurttaş hakkında gizli tanık olarak ifade veren Menekşe, şok itiraflarda bulunarak; “Yurttaş 2013 yılında akademisyen oldu. Hepimiz çok şok olduk. Kendisi örgüt evlerinde sürekli olarak sohbetlere katılırdı. Örgüt üyesi gibi çalışırdı. Örgüte mensup kişilerden biridir. Sürekli olarak Gülen örgütünün haklı, hükümetin ise haksız olduğunu 17-25 Aralık dönemi sonrası bile söylerdi. GATA’da görev yapan ortopedi uzmanı ikiz kardeşi de aynı kendisi gibidir. Yurttaş her yerde örgüt propagandası yapardı. Hatta beni şu anda tanıyamaz ama bana sürekli olarak kazandığı maaşının yüzde15 ila 20’sini himmet olarak örgüte verdiğini bile söyledi” diye ifade verdi. Mahkeme heyeti sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmanın 13 Mart 2017 tarihine ertelenmesine karar verdi.