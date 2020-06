Go Petrol Kuruçay’da açıldı

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde D-100 Karayolu Kuruçay mevkinde hizmete başlayan, Patoğlu Petrol Akaryakıt İstasyonu “Go Petrol” müşterilerine her türlü akaryakıt ihtiyacının yanı sıra oto yıkama ve lastik satışı ile de hizmet vermeye başladı. En kaliteli akaryakıtı en uygun fiyatlarla sunmayı hedefleyen Patoğlu Grup, sektörel birikim, deneyim ve profesyonel iş gücü ile sektöre ilk adımlarını 1985 senesinde lastik işiyle atan, ardından akaryakıt istasyonu olarak devam eden Patoğlu Grup Bolu'da hizmet vermeye devam etmekte. 1989 senesinde akaryakıt istasyonu olarak BP markasıyla çalışmaya başlayan ardından 32 sene aynı markayla devam eden Patoğlu Grup, İpragaz markasıyla devam etmeye başladı. Akaryakıt ve aynı zamanda lastik satışını bünyesinde barındıran Patoğlu Grup'un lastikleri Mudurnu'dan gelmekte. İlk başta Good year ardından Lassa lastikleri kullanılırken şu an Star Wars grubunda Abdülkadir Özcan ile çalışılıyor. Hem akaryakıt hem lastik işlemlerini hızlı bir şekilde yapan Patoğlu Grup, Go Petrol adı ile iki aydır hizmet vererek LPG, benzin, akaryakıt, oto yıkama ve lastik satışı işlemlerini yapmaktadır.