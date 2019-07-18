Göç İdaresinden Suriyelilere uyarı

Haber: Aysun Beykoz

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, kayıtlı oldukları ilden başka bir kente gitmek isteyen Suriyelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne veya valiliklerin belirlediği birimlere başvurarak yol izin belgesi almasının zorunlu olduğu uyarısında bulunuldu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabı üzerinden "Önemli Uyarı" başlığıyla hem Türkçe hem Arapça yapılan paylaşımda, Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 33. maddesi gereği ülkemizdeki Suriyelilerin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün veya valiliklerin yerine getirilmesini istediği hususlara uymakla yükümlü olduğu belirtildi.

“YOL İZİN BELGESİ ALMANIZ ZORUNLUDUR”

Aksi tutum ve davranışların, kamu düzeninin bir gereği olan bu yükümlülüklerin ihlali anlamına geleceğinin ifade edildiği paylaşımda ayrıca şu açıklamalara yer verildi: "Kamu düzenini bozmak Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 8. maddesi gereğince geçici korumanın iptal sebeplerindendir. Bu kapsamda kayıtlı olduğunuz ilden başka bir kente gitmek istiyorsanız İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne veya valiliklerin belirlediği birimlere başvurarak yol izin belgesi almanız zorunludur. Aksi takdirde geçici korumanın iptali de dahil olmak üzere hakkınızda adli ve idari işlem yapılacaktır."