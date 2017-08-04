Haber: Semih BAYKAL

Olay geçtiğimiz akşam ilimiz Karaçayır Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen göçmen bir kadın küçük yaşta olan çocuğunu kaybetti. Çocuğun kaybolması üzerine büyük bir panik yaşayan kadın, gözyaşları içinde parktaki insanlardan yardım isteyerek çocuğunu aramaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar kaybolan çocuk için seferber olurken, Karaçayır Parkı’nda aramalara başladılar. Bir vatandaşın çocuğu tek başına ilerlediğini gördüğünü söylemesi üzerine aramalar parkta bulunan mescid tarafına yöneldi.

Mescid tarafında vatandaşlar ve kadın aramalara başlarken, çocuk annesinin kendisini aradığını fark etmesi üzerine koşarak sarıldı. Anneside gözyaşları içerisinde çocuğuna sarılırken, ismi öğrenilemeyen çocuğun kardeşi de gözyaşlarına hakim olamadı.