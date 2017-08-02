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    • Göçmenlerde Hepatit tehdidi

    Abant İzzet Baysal Üniversitsi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli Dr. Fatma Sırmatel, son yıllarda Suriye ve Irak’tan gelen göçmenlerde Hepatit C oranının çok yüksek olduğunu söyledi.

    01 Ağustos 2017 Salı 09:27
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    Göçmenlerde Hepatit tehdidi

    Haber; ESRA ÖZTÜRK

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde viral hepatitler konusunda hastanede çalışanlara yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimi veren Enfeksiyon Hastalıklarlı Anabilim Dalı’nda görevli Dr. Fatma Sırmatel, son yıllarda Suriye ve Irak’tan gelen göçmenlerde Hepatit C oranının çok yüksek olduğunu ve cinsel yolla bulaştığını söyledi. Dünyadaki insanların ancak yüzde 5’inin hepatit hastalığının farkında olduğunu ifade eden Sırmatel, “Viral hepatitler dünyada her 3 kişiden 1’inin karşılaştığı bir viral enfeksiyon. Yıllardan beri bu hastalığın ilk önce tanısı, tedavisi mümkünken şu anda da tam tedavisinden ziyade halkın farkındalığının oluşması ve insanların bu hastalık hakkında bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Dünyada şu anda 500 milyondan fazla hepatitli insan yaşamakta. Ve her yıl 1,5 milyon insan hepatite bağlı olarak ölmekte. Dünyadaki insanların ancak yüzde 5’i hepatit olduğunun farkına varmakta” dedi.

    Ülkemizde 1998’den beri bütün çocukların bu hastalığa karşı aşılandığını belirten Sırmatel, “Ama gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de ileri yaş grubunda hepatit B olduğunu bilmeyen karşımıza siroz, hatta çok daha önemlisi karaciğer kanseri olarak gelmekte. Ve artık siroz ve karaciğer kanseri olan insanlarda karaciğer tanspilantasyonu yapıldıktan sonra insanlar tedavi şansını elde ediyor. Ama bunun yerine bizim ülkemizde çok erken dönemde özellikle Hepatit B ve C’nin tanısı konulup tedavi şansı yakalandığı zaman insanların kaliteli bir yaşam tarzı oluşmaktadır” şeklinde konuştu.

    Türkiye’nin çok hızlı globalleştiğini söyleyen Fatma Sırmatel şunları kaydetti: “Ülkemiz çok hızlı globalleşen bir ülke. Suriye’den, Irak’tan gelen hastalarda Hepatit C oranı çok yüksek ve cinsel yolla bulaşım söz konusu olduğundan biliyoruz. Cinsel yolla bulaşım olduğu için Hepatit B’de göçmen gelen vatandaşlar ve aşırı cinsel özgürlüğün yaşandığı ülkelerde bu konunun farkında olunması gerekiyor. Bu yüzden herkesin bu testi yaptırmasını tavsiye ediyoruz.”

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitsi, Tıp

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