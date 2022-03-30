Göğsümüzü kabartan profesör

Haber: Ceylan Beykoz

Prof. Dr. İlçe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni Akademi kategorisinde finale kalan son 3 aday arasında yer aldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu İlçe’nin ülkemiz için stratejik önemi olan Bor içerikli çalışmaları ve kadınların gelişimini destekleyici toplumsal katkı çalışmaları sebebiyle finalistler içerisinde değerlendirildi. Ödüle layık görülen projenin iki patent başvurusu yapılmış durumda.

Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğanın da katıldığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ev sahipliğinde Zorlu Performans Sanatları Merkezinde gerçekleşen ödül töreninde finalistlerin heyecanı gözlerden kaçmadı. Ulusal çaptaki bu başarı haberi BAİBÜ web sayfalarında yer almaması ise dikkat çekiciydi.