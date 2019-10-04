Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Haber: Aysun Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre ilimiz Bolu’da sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği beklenirken, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu itibariyle etkili olacak yağışlar hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklık 5 Ekim Cumartesi günü en yüksek 24, 6 Ekim Pazar günü en yüksek 16, 7 Ekim Pazartesi günü en yüksek 20 derece olacak. Gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek ilimizde vatandaşlar olası taşkın ve su baskınlarına karşı önlem alması konusunda uyarıldı.