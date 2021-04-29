Gökçeoğlu; “Berberlerin sırtı yerden kalkmadı”

Haber: Erdal Tanrıverdi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, kabine toplantısı sonrası 18 gün sürecek tam kapanma dönemine girileceği açıklandı. Alınan karar doğrultusunda çoğu işyeri ve işçi çalışma hayatına ara verirken, salgının ilk başlarında 51 gün kapanmak zorunda kalan ve zor süreçlerden geçen berber ve kuaförler de yine kapanma sürecine girecek. Konu ile ilgili salgının başından beri berber ve kuaförlerin sırtının yerden kalkmadığını ve en verimli iş günlerinin gittiğini dile getiren Bolu Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu, 17 Mayıs’a kadar uygulanacak olan tam kapanma sürecini değerlendirdi.

“VİRÜS, BERBER VE KUAFÖRLERDE OLUŞUYORMUŞ İMAJI YARATILDI”

Bolu Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu, “Bizler bayram arifesindeki bu sürprizi açıkçası düşünüyorduk. Ama olmaması yönünde temennilerimiz vardı. Pandeminin uzun sürmesi en çok bizim sektörümüzü etkiledi. Şuan da bayram arifesinden önce son 3 günde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun 17 Mayıs’a kadar evlerde olacağız. Bu süreçte devletimizin bize destek olacağını umut ediyorum. Müslümanlıkta ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ denilmiş. Devletimizin bu süreçle alakalı bir çalışma yaptığını, kimsenin de bu sırada mağdur edilmeyeceğini hepimizin düşündüğü gibi devletimizin de düşündüğünü tahmin ediyoruz. Pandemiye en hazırlıksız yakalanan bizim sektörümüz oldu. İlk başlarda sanki berber ve kuaförlerde, virüs oluşuyormuş gibi bir imaj yaratıldı. Fakat böyle olduğunu düşünmüyorum, berber ve kuaförler insanların hijyenini sağlayan işyerleridir. Bizlerin 2013’ten bu yana hijyen belgeleri var. Sadece hijyen belgeleriyle çalışmak zorunda olan birkaç meslek dalından biriyiz. Berber ve Kuaförler sıhhi müessese olarak geçerler, ruhsatlarını sıhhi müessese olarak alırlar. Şuan da iddia ediyorum işletmelerin içinde en temiz, en güvenilir ve kişisel hijyene dikkat edilen yerler berber ve kuaförlerdir. Bunun sorumluluklarını zaten yerine getirmişlerdir. Devlet tarafından oluşturulan zorunluluğu bizim işletmelerimiz yerine getirmişlerdir. Dolayısıyla bu süreçte, böyle bir algı bizleri ciddi derecede üzdü” ifadelerine yer verdi.

“51 GÜN EVİMİZE EKMEK GÖTÜREMEDİK”

Pandeminin başında zorlu süreçler geçirdiklerini anlatan Başkan Gökçeoğlu, “İlk kapanmadaki 51 gün evimize ekmek götüremedik. Daha sonra açıldığında ise kısıtlamalı saatler içerisinde çalışmaya başladık. Bu yeterli miydi? Asla yeterli olmadı. Bu kez de hafta sonu kısıtlaması başladı. Berber ve kuaförler hafta sonu daha çok, daha yoğun çalışan işletmeler. Dolayısıyla en verimli iş günlerimiz gitti. Hafta içinde performans yüzde 30’a düştü. Bu da ne kadar idare eder? Tabi ki idare etmedi. İnsanların geriden gelen ödemeleri var. Evrensel olarak düşünürsek hep birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Fakat bu süreçte, berberin kuaförün sırtı hiç yerden kalkmadı. İnşallah bu 18 gün tam çare olur, insanlar kontrollü davranırlar, ceremesini bizler çekmeyiz” dedi.

“HER YER AÇIK BERBER, KUAFÖR AÇIK DEĞİL”

Tam kapanmanın salgını kontrol altına alınmasında etkili olmayacağını söyleyen Gökçeoğlu, “Bence değil, gördüğüm kadarıyla herkes bir yerlere gidiyor, bir telaş var. Bizim dışımızda yine herkes memleketine gidiyor, gezmeye gidiyor, berber kuaför burada bugün. Şu iki günde hasat yapacak. Nasıl yapacak? Bakın, bir buçuk yıllık dönemde berber ve kuaförün iyi para kazandığı zamanlar bayramlar. Ama maalesef şuan çok sıkıntılı. Biz yine şoktayız. Panik, şoka dönüştü, şuan da her yer açık berber, kuaför açık değil. Hayırlısı olsun diyeceğiz yani. Tek temennimiz devletin bu süreçte mutlaka bizim için bir şeyler düşünmüş olması” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 13:11