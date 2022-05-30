Gökçesu’da maden ocağında patlama

Haber: C. Kutay Aykan

Gökçesu Beldesindeki patlama olayı gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Patlama nedeniyle oluşan göçük altında kalan Ercan Hotlu, İsmail Çetiner ve Mücahit Özyer isimli işçiler ağır yaralandılar.

Yaralı maden işçileri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

300 maden işçisinin çalıştığı maden ocağında işçiler zor şartlar altında çalıştırıldıklarını ve 10 saatin üzerinde ocakta çalışmak zorunda bırakıldıklarını, mesai ücretlerinin verilmediğini ve senelik izin haklarının bulunmadığından yakındılar. Patlama olayı basına yansımaması için olayın örtbas edilmeye çalışıldığı iddia edilirken, maden ocağı sahibi olduğu edilen Nurullah Ercan’ın, Türkiye’nin en zengin işadamları arasında yer aldığı ve Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa İlçesindeki maden ocağında 19 işçinin ölmesinden dolayı hapis cezası aldığı da iddia edildi.

Gökçesu beldesindeki patlamayla ilgili jandarmanın soruşturma başlattığı, yaralı üç işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 3 işçinin yaralandığı maden ocağının Nurullah Ercan’a ait Kuzey Anadolu 3 madencilik firması olduğu öğrenildi.