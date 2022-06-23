Gökgürültülü sağanak yağış geliyor!

Haber: Okay Özcan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Bolu için bir yağış uyarısı daha yaptı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, “Yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısında (Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Karabük ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ve batısı, Sakarya’nın güneydoğusu ve Samsun’un doğusunda) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Bartın il geneli ile Zonguldak’ın doğusu ve Kastamonu’nun kuzeybatısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Yağışın başlama zamanı sabah saat 08.00, bitme zamanı ise akşam saat 23.59 olması bekleniyor.