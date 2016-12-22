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    • Gökyüzünde görsel şölen

    Dondurucu soğukta bir araya gelen binlerce sığırcık kuşu Bolu semalarında adeta görsel bir şölene neden oldu. Kuşların yaptığı hareketler vatandaşlar tarafından ilgi dolu gözlerle seyredildi.

    19 Aralık 2016 Pazartesi 07:35
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    Gökyüzünde görsel şölen
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    Haber; ERDAL TANRIVERDİ Foto; Mete FERAH

    Bolu Basınının duayen kalemi ve fotoğraf sanatı ustası Metin Ferah tarafından görüntülenen kuşların gökyüzündeki dansı dakikalarca sürdü. Önce vilayet üzerinde kümelenen ve daha sonra Bolu semalarında adeta dans eden sığırcık kuşu sürüsü seyre değer görüntüler oluşturdu. Sığırcıklar küçük guruplar halinde gün batımına doğru bir araya gelerek binlerce sığırcık kuşundan oluşan bir gurup kurdu. Bolu valiliği ve Anıt Park semalarında görsel şölenlerine dakikalarca devam eden kuş sürüsü yaptıkları birbirinden ilginç hareketlerle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

    Sığırcıklar, seslerinden ve de gübrelerinden rahatsız olanlar tarafından gecelemek için kondukları büyük dallı ağaçların budanması yüzünden, geceyi köknar ağaçlarında geçirmek zorunda kalıyorlar.

    Anahtar Kelimeler: Dondurucu, Soğukta, Araya, Gelen, Binlerce

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