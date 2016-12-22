Haber; ERDAL TANRIVERDİ Foto; Mete FERAH

Bolu Basınının duayen kalemi ve fotoğraf sanatı ustası Metin Ferah tarafından görüntülenen kuşların gökyüzündeki dansı dakikalarca sürdü. Önce vilayet üzerinde kümelenen ve daha sonra Bolu semalarında adeta dans eden sığırcık kuşu sürüsü seyre değer görüntüler oluşturdu. Sığırcıklar küçük guruplar halinde gün batımına doğru bir araya gelerek binlerce sığırcık kuşundan oluşan bir gurup kurdu. Bolu valiliği ve Anıt Park semalarında görsel şölenlerine dakikalarca devam eden kuş sürüsü yaptıkları birbirinden ilginç hareketlerle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Sığırcıklar, seslerinden ve de gübrelerinden rahatsız olanlar tarafından gecelemek için kondukları büyük dallı ağaçların budanması yüzünden, geceyi köknar ağaçlarında geçirmek zorunda kalıyorlar.