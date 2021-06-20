Gökyüzünü yakından izlediler



Haber: C. Kutay Aykan

Foto: Metin Ferah

19 doğaseverin katılımıyla geçekleştirilen yürüyüşün ilk 5 km.si Köroğlu Dağı'nın eteklerinin bulunduğu 2057 rakıma kadar tırmanış şeklinde geçti.

Dikili mevkiinde, Çankırı'ya giden eski baharat kervan yolunu izleyerek, 2158 rakıma kadar, yürüyüş devam etti.

Asırlar önce kullanılan baharat kervan yolunda taşlardan özel olarak yapılmış bölümde güzel bir havada yapılan yürüyüş sırasında 2158 rakıma kadar çıkıldı . Göz alıcı manzara kadar, yörenin ilginç kaya yapısı, gurupta bulunan yürüyüşçülerin ilgisini çekti.

Bakacak mevkiinde 2150 rakımda bulunan Kıbrıscık Orman İşletme Şefliği'ne ait orman yangınlarını gözetleme kulesinde verilen moladan sonra, yüzde 60 eğimli dik yamaçtan inilerek, yürüyüş devam etti.

Karadoğan Yaylası'nın geçilirken yürüyüşün sonlarına doğru hafif bir yağmur yağmura yakalanan doğaseverler, 15km.lik yürüyüşün sonunda saat 18.45'te başlangıç noktası olan İslikayalar mevkiinde yürüyüşleri sona erdi.