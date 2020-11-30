Göl buz tutmaya başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Aladağ Yaylası'nda bulunan ve doğa tutkunlarının ilgi odağı olan Aladağ Göleti'nin, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesinin ardından büyük bir kısmı buzlandı. Hızla buzlanan gölyüzeyi kısa bir süre sonra tamamen kapanmış olacak. Yetkililer, gölün yüzeyinin buz tutmasıyla birlikte tehlike arz ettiğini, bu yüzden tatilcilerin buz tutan gölün üzerine çıkmamalarını istedi

Öte yandan dün gece ilimiz genelinde hemen hemen her noktada sıfırın altında hava sıcaklıkları gerçekleşti. Dün gece il genelinde en soğuk yer -8,9 dereceyle Dörtdivan İlçemiz olurken, en sıcak yer ise 2,4 derece sıcaklıkla Göynük İlçe merkezimiz oldu.