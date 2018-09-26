HABER: ESRA ÖZTÜRK

Yeniçağa ilçemizin hemen kenarında bulunan ve ilçenin yaşam kaynağı konumundaki gölde son bir ayda artan çevre kirliliği ve oluşan ağır koku ilçe halkı tarafından endişe ile karşılandı. Gölün etrafında var olan sazlıkların her geçen gün çoğalarak gölü boğması ve gölü besleyen akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl taşı gibi kütle parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere birikmesiyle meydana gelen tortuların fazlalığı çevresel bir felaket görüntüsü sergiliyor. Gölün tek doğal tahliye kanalı olan Eskiçağa Deresi çıkışının tamamen 100 metrelik bir sazlıkla kapanmış olması da göldeki kirliliği artıran diğer bir sebep. Gölün etrafında bulunan çok sayıda köyün ve kilometrelerce atık taşıyan beş ayrı derenin sürekli kirlettiği gölde oluşan ağır koku ise ilçe halkını canından bezdirmiş durumda. Hayvan leşi kokusunu andıran iğrenç bir koku ilçeyi adeta esir aldı diyen vatandaşlar, “özellikle sabah namazında ve sıcak günlerde ilçe sokaklarında kokudan dolayı gezmek bile mümkün değil” diyorlar.

Göl yüzeyinde oluşan içerisinde pek çok renk barındıran kalın bir tortu tabakası ise kirliliğin gözle görülen kısmını oluşturuyor. Göldeki ağır koku ile birleşen görsel kirlilik ekolojik denge açısından da büyük tehdit haline gelmiş durumda. Vatandaşlar, Valilik ve Çevre Bakanlığını çok geç olmadan göreve çağırıyorlar.