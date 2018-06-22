Haber: Semih BAYKAL

İlimizin doğal güzelliği ile en uğrak yerlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkında ziyaretçi baskısından dolayı zaman zaman çevresel sorunlar da ortaya çıkıyor. Göl kenarına yakın bölgelerde yoğun ziyaretçi baskısından kaynaklanan toprak sıkışması sonucu ağaç köklerinde tahribatlar görülmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, sahayla ilgili rehabilitasyon projesi hazırladı. Proje kapsamında toprağın havalandırılması, verimli toprak serilmesi, bitkilendirme ve fidan dikim faaliyetleri yürütüleceği açıklandı.

Gölcük’te ayrıca göl yüzeyini kaplayan istilacı bitki türleriyle mücadele çalışması da tüm hızıyla devam ediyor. Milli Parklara bağlı ekipler göl yüzeyindeki istilacı bitkileri büyük bir titizlikle temizlemeye başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü ve saha şefi çalışmalarla ilgili Gölcük’e gelerek incelemelerde bulundu.