Göl çevresine kamelyalar kuruluyor

Haber: BMA

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Yeniçağa Gölünün potansiyelini geliştirmek adına çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Yeniçağa Belediyesi ekipleri göl çevresinde çevre düzenleme çalışmalarına devam ederken, hazırlanan kamelyaların montajı yapılmaya başlandı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Başkan Recayi Çağlar, “Yeniçağa Gölü ilçemizin turizm potansiyelinin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda bugüne kadar çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürdük. Göl üstünde iki farklı noktaya iskele kurulumunu gerçekleştirdik. Ayrıca tamiratını yaptırdığımız bir tekneyi de ilçemize gelen misafirlerimiz ve ilçe halkımızın gölde gezintiye çıkabilmesi adına hizmete soktuk. Öte yandan göl çevresinde de çevre düzenleme ve diğer ek çalışmalarımızı yaptık. Bu kapsamda da Kuş Gözlem Kulesi projemizi gerçekleştirdik. Hemen akabinde yine göl çevresinde bir alana Kır Lokantası projemizin temellerini attık ve çalışmalara hızla başladık. Hedefimiz ilçemizin turizmdeki potansiyelini artırmak. Bunun için yeni projeler üretecek, yeni çalışmalar yapacak ve ilçemizin gelişip kalkınmasını sağlayacağız” dedi.