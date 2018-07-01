Haber: Kasım Şahin

Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvasında B grubunda oynanan 4 karşılaşma ile heyecan sürdü. Karaçayır Spor Tesislerinde saat 19:30’Da başlayan karşılaşmada Özyapı Mimarlık ile Bolu Beton karşı karşıya geldi. Denk iki takımın mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında goller arka arkaya geldi. İki takımında karşılıklı goller bulduğu mücadele gol düellosuna sahne olurken, sahadan 3-2 galip ayrılan taraf Özyapı Mimarlık oldu. Bu sonucun ardından Özyapı Mimarlık puanını 6’ya çıkararak 4’üncü sıraya yerleşirken, Bolu Beton ise henüz puanla tanışamadı ve son sırada kaldı.