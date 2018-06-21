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21 Haziran 2018 Perşembe
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    • Gol düellosunda kazanan yok

    Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasında B grubu ilk hafta maçında Kale Yapı Sümer Saray ile karşı karşıya geldi . Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 5-5 sona erdi.

    21 Haziran 2018 Perşembe 14:53
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    Gol düellosunda kazanan yok
     

    Haber: Kasım Şahin

    Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında B grubu ilk hafta maçları sona erdi. Saat 20:45’te başlayan iki karşılaşmadan biri olan maçta Kale Yapı ile Sümer Saray takımları karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen karşılaşmaya iki takımda etkili başlarken, Kale Yapı bulduğu iki golle bir anda öne geçti. 2-0 geriye düşmesine rağmen oyun disiplininden kopmayan Sümer Saray’da sahneye çıkan golcü oyuncu Özcan Durukan iki gol kaydetti ve skoru dengeledi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıya golle başlayan Sümer Saray oldu. Golcü oyuncu Özcan Durukan bir kez daha sahne aldı ve düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Bu golün hemen ardından karşılık vermek isteyen Kale Yapı rakip kalede etkili oldu ve 1 dakika sonra Uğur Aldemir bir kez daha skora denge getirdi. Uğur Aldemir bu golden sonra bir gol daha kaydetti ve takımını bir kez daha öne geçirdi.(4-3) İkinci yarısı nefesleri kesen karşılaşmaya damga vuran Özcan Durukan takımının ve kendisinin dördüncü golünü atarak skora yeniden eşitlik getirdi. Kazanma arzusu ile mücadele eden iki takımdan Kale Yapı Uğur’la bir kez daha öne geçmesine rağmen son sözü Hamza söyledi ve mücadele 5-5 bitti. İki takımda turnuvanın ilk maçında bir puana razı oldu.

    İki takımında kıyasıya mücadele ortaya koyduğu ilk yarıyı JotunHisarspor 20.dakikada bulduğu golle 1-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda iki takımda rakip kalede etkili olurken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü devrenin başlarında skora eşitlik getirdi. Skora denge gelmesinin ardından oyun üstünlüğünü ele geçiren JotunHisarspor arka arkaya iki gol birden bularak yeniden öne geçti (3-1). Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bir gol daha bulduk fakat bu gol puan kaybına engel olamadı ve JotunHisarspor sahadan 3-2 galip ayrılarak turnuvaya üç puanla başlayan bir diğer takım oldu.

    Anahtar Kelimeler: Bu, Yıl, 13’üncüsü, Düzenlenen, Veteranlar

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