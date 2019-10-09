Haber: Birol Ertunç
Gol krallığı sıralamasında İstanbulsporlu Cajıc ve Ümraniyesporlu Emircan Altıntaş 5’er golle ilk sırayı paylaşıyor. Bolusporlu golcü Rydell Poepon ise 3 golle sıralamada yer aldı. İşte gol krallığında son durum:
5 Gol: Aldın Cajıc (İstanbulspor A.Ş.), Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor)
4 Gol: Burhan Eşer (Akhisarspor), Friday Eze (Adanaspor AŞ), Emeghara (Ümraniyespor), Sokol Cikalleshi (Akhisarspor)
3 Gol: Anton Putsila (Altay), Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Emre Güral (Eskişehirspor), Foxi Kethevoama (Balıkesirspor), Ghislain Gimbert (Ümraniyespor), Rydell Poepon (Boluspor), Lopes Paixao (Altay), Mirkan Aydın (Hatayspor), Rahmi Anıl Başaran (Balıkesirspor)Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, 13:27