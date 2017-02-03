Haber: Kasım ŞAHİN

FOTOĞRAFLAR: METİN FERAH

Bolu’da havaların geceleri eksi 26 dereceye kadar çıkması Gölcük’ün donmasına neden oldu. Bunu fırsat bilen onlarca vatandaş buz tutan gölün üstünde adeta ölüme meydan okudu. Bazı aileler bebek arabalarıyla gölün ortasına kadar gelerek ölüme meydan okumaktan geri kalmadılar.

Göl kenarındaki uyarıcı levhaları bile aldırış etmeyen onlarca vatandaş, göl üstünde yürüyüş yaparken, bazıları ise kaymayı tercih ettiler. Her yıl bu mevsimde donan Gölcük gölü, görselliğiyle muhteşem bir görüntü yaratırken, büyük tehlikeyi ise kimse düşünmedi.