Gölcük baharı müjdeledi

Gölcük Tabiat Parkı'nda karların erimesiyle birlikte havalar ısınmaya başladı. Isınan hava ile birlikte baharın müjdesini veren çiçekler, tabiat parkında güzel görüntüler oluşturdu.

Gölcük baharı müjdeledi
HABERİN GALERİSİ
Gölcük baharı müjdeledi

Gölcük baharı müjdeledi

Haber: Aysun Beykoz

İlimizin doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda karların erimeye başlamasıyla çiçekler açtı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, son haftalarda etkili olan yağışla kar tuttu. Havaların ısınması sonucu karların erimesiyle parkta çiçekler açmaya başladı. Baharın müjdecisi çiçekler, tabiat parkını güzel bir görünüme kavuşturdu.

Gölcük Tabiat Parkı'na yurt içinden ve yurt dışından günübirlik gelen tatilciler, güzel manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak iskelede fotoğraf çektirdi, piknik alanlarında dinlenerek keyifli vakit geçirdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 15:18
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mudurnu da kırmızı çizgisini çekti
Mudurnu da kırmızı çizgisini çekti
  1. Bolu

banner128

banner124