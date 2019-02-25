Gölcük buz tuttu

Haber: Kasım ŞAHİN

Fotoğraflar; Mete FERAH

İlimizin en önemli tabiat merkezlerinin başında gelen ve özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölcük Tabiat Parkı gölü sabaha karşı hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesi sonrası bu tuttu.

Yetkiler, Gölcük’e gelen misafirleri uyararak, göl üstüne çıkmanın tehlikeli olduğunu bildirdi. Her yıl hava sıcaklıklarının eksilerde seyretmesiyle birlikte donan Gölcük gölünde yine donma olayı yaşandı. Geçtiğimiz yıl bazı vatandaşların bu tutan göl üzerinde yürüyüş yapmasının ardından yetkililer, kesinlikle misafirlerin bu işe kalkışmamasını ve hayati tehlikelere neden olabileceğini söylediler.