Haber: Gönül Olutürk

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde haftasonu etkili olmaya başlayan kar yağışı, ilimizde de yüksek kesimlerde yer yer etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Gece hava sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düştüğü şehrimizde Gölcük Tabiat Parkında bulunan gölün yüzeyi yer yer buz tuttu.Yağışın hafta sonu tatiline denk gelmesiyle birlikte Gölcük’te oluşan manzarada yürüyüş yapan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdiler.