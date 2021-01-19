Gölcük dondu, Kartalkaya’da kar 1 metre

Haber:Erdal Tanrıverdi



Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki göl buzla kaplandı. Donmuş gölün havadan görüntüsü kartpostallık manzarasıyla hayran bıraktı. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

GÖLCÜK DONDU;

Bolu’nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı tabiat parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinden vazgeçilmezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler karlı havada keyifli anlar yaşadılar. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı’nda gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceye kadar düşmesiyle park içerisindeki göl de buzla kaplandı. Ziyaretçilerde şaşkınlığa neden olan donmuş gölün havadan görüntüsü kartpostallık manzarasıyla hayranlık uyandırdı.

KAR 1 METRE;

Bolu’da, geçtiğimiz hafta başlayan ve son 3 gün şiddetini artırarak yağan kar yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan oteller 25 Aralık’ta sezonu açtı. Kayak sezonunda 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya, bu sene Avrupa’ya gidemeyen tatilcilerin ilk tercihlerinden birisi haline geldi. Kar yağışıyla birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı. Kayak merkezlerinde haftasonu sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve kar yağışının istenilen seviyelere ulaşmasıyla Kartalkaya’ya gelen kayakseverler keyifli anlar yaşadılar.