Haber: Semih Baykal

Türkiye’nin turizm sektörünün en gözde ve güzel mekanlarında olan Gölcük Tabiat Parkı, hafta içerisinde ilimizde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Her mevsim ayrı güzel olan Gölcük Tabiat Parkına hafta sonu il dışında gelen turistler akın etti. Tabiat parkı etrafında gezen turistler, bol bol fotoğraf çektirerek, kış mevsimini tadını çıkardı. Gölcük’e gelen çocuklarda karın keyfini doyasıya yaşadı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere gelmesiyle beraber Gölcük’ün içerisinde bulunan gölde buz tuttu. Kart postallık fotoğrafların oluştuğu Gölcük Tabiat parkı bir kez daha kendi görmeye gelenleri aşık etti.