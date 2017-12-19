Haber: Semih BAYKAL

Bolu’da ve ülkemizde günlerdir ülkenin gündemini meşgul eden Gölcük Tabiat Parkı’nın ihaleye açılması konusuna tepkiler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oluşturulan Gölcük Platformu, tabiat parkının ihaleye açılmasını protesto ederek bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrası Gölcük’te toplanan kalabalık orada zincir oluşturarak ‘Gölcük Halkındır’ sloganları attı. Daha sonra ise CHP Gençlik Kolları Bolu Teşkilatı, İzzet Baysal Caddesi üzerinde referandum sandığı koyarak Gölcük’ün ihaleye açılmaması için vatandaşlarla beraber ‘hayır’ oyu attı.

Bu olayların ardından yansımaları sosyal medyada da gündem oldu. Ülkemizde en çok kullanıcıya sahip sosyal medya alanı olan Twitter’da, Gölcük 24 saati aşkın bir süredir gündemde 1’inci sırada yer aldı. Bini aşkın kişi “Gölcük’e sahip çık” başlığı altında paylaşım yaparak tabiat parkının ihaleye açılmamasını istedi.