Gölcük hafta sonu bol ziyaretçi ağırladı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin 4 mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı'nda, tatillerini yeşilliğin içinde geçirmek isteyen tatilciler güneşli havada göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadılar.

Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardılar.

“PANDEMİDEN SONRA İNSANLAR KENDİSİNİ SOKAĞA ATTI”

Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmeci olan Mutlu Kabacık, "Bolu'nun sonbahara güzel ev sahipliği yapıyor. Ağaçlar yavaş yavaş sararmaya başladı. Haftasonu özellikle Pazar günleri yoğun ilgi var. İl dışından çok gelen insanlar oluyor. Bu sene çok yoğundu. Özellikle pandemiden sonra insanlar kendisini sokağa attı. Çok yoğun bir sezon geçirdik. Yavaş yavaş da kış sezonuna geliyoruz" dedi.

“HAVAYI DA FIRSAT BİLDİK”

Hafta sonu tatili için Tekirdağ'dan arkadaşlarıyla birlikte Gölcük'e gelen Osman Gülhan ise, Buraya ikinci gelişimiz. Burayı diğer yerlerden güzel bulduğumuz için haftasonu gelelim dedik. Havayı da fırsat bildik" ifadelerini kullandı.