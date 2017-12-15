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15 Aralık 2017 Cuma
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    • Gölcük için imza kampanyası

    Bolu’nun turizm merkezlerinden olan Gölcük Milli Parkı için yapılan projeyi protesto etmek için vatandaşlar imza kampanyası başlattı.

    15 Aralık 2017 Cuma 23:27
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    Gölcük için imza kampanyası

    Haber: Semih BAYKAL

    Bolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Gölcük Milli Parkı için yapılan projeye tepkiler devam ediyor. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirirken, ülkemizin her yerinden de Gölcük’te doğanın bozulacağı endişesi ile insanlar protestolarda bulunuyor.

    Bolulu vatandaşlar ise tepkilerini dile getirmek ve Gölcük’teki projeden vazgeçilmesi için farklı bir yönteme başvurdu. Vatandaşlar bir internet sitesi üzerinden başlattıkları imza kampanyası ile Gölcük’teki projeden vazgeçilmesini istedi. Düzenlenen kampanyayı 4 bin 25 kişi imzaladı.

    ÖZCAN REFERANDUM İSTEDİ

    Cumhuriyet Halk Partisi Tanju Özcan ise Gölcük Milli Parkı için referandum istedi. Özcan; "Bolu ilimiz, Gölcük tartışmasıyla Türkiye'nin gündeminde; ama olumlu bir konuyla değil. Gölcük'ün yapılaşmaya açılması ile ilgili bir tartışma var. Bolu Belediye Başkanı, Gölcük Tabiat Parkı'nı yapılaşmaya açmaya karar vermiş. 19 Aralık'ta ihale var. Gölcük, Alaaddin Yılmaz'ın şahsi malı değil. Gölcük, tüm Boluluların ortak değeri, Türkiye'deki simgesi. Gölcük'ün durumuna Bolulular, karar vermeli. Pazartesi günü sandık kurulsun, vatandaşa sorulsun. Referandum yapılsın. Bolulular 'evet' derse hiçbir şey demeyeceğim; ama 'hayır' derse Gölcük ile ilgili bu çılgın fikirlerden vazgeçilsin. Biz, istiyoruz ki halk gitsin, pikniğini yapsın. Orası doğal halde kalsın" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Turizm, Merkezlerinden, Olan, Gölcük

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