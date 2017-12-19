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    • Gölcük için referandum

    Gölcük Tabiat Parkının 22 yıllığına Özel Bir işletmeye kiralanması için yapılacak ihaleye tepki gösteren Cumhuriyet Halk Parti İl Gençlik Kolları, İzzet Baysal Caddesine sandık kurarak referandum düzenledi.

    18 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
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    Gölcük için referandum
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    Haber: Semih Baykal 
    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan,  22 yıllığına Gölcük Tabiat Parkının özel bir işletmeye kiralanması konusuna tepki gösterek; ‘"Gölcük’ün durumuna Bolulular, karar
    vermeli. Pazartesi günü sandık kurulsun, vatandaşa sorulsun. Referandum yapılsın” diye açıklama yapmıştı. Vekillerinin sözlerini dikkate alan Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları, hemen harekete geçerek İzzet Baysal Caddesi üzerine stant açarak referandum sandığı kurdu.  Gençler, ‘ Gölcük Yapılaşmaya Açılsın Mı?’ yazılı evet hayır seçeneklerin olduğu kağıtlar hazırlayarak, vatandaşlardan referanduma oy kullanması istedi. 7’den 70’e herkes stant’ı ziyaret ederek oy kullandı. Gölcük için düzenlenen referandumla ilgili İl Başkanı Kazım Karsu şunları söyledi; “Gölcük tabiatın insanoğluna, medeniyete armağan ettiği yeryüzünün en güzel yerlerinden bir tanesidir. Bunun kimsenin tahrip etmemesi, bizlere nasıl aktarıldıysa gelecek nesillere de aynı haliyle aktarılması gerekiyor. Gölcük eğer paraya, ranta çevrilirse biz her zaman ona karşı çıkacağız. Yoksa şahıslar bizim için önemli değil. Gelsinler bu sevdadan vazgeçsinler. Para kazanmakla her şey bitmez” dedi. 
    “DOĞANAY’IN AÇIKLAMASINI GERÇEKTEN TAHLİLSİZLİK OLARAK GÖRÜYORUM”
    Karsu’nun açıklamalarının ardından konuşan Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu; “ Bizim Gölcük için yaptığımız yürüyüşle ile ilgili Belediye Başkanı ve Ak Parti İl Başkanı birer basın açıklaması yaptılar. Ben bu basın açıklamasına şu cevabı vermek istiyorum. Birincisi, bizim Gölcükle ile ilgili derdimiz sadece doğa değil. Bizim derdimiz, Gölcük’teki yapılaşma ekonomik durumu çok düzgün olan belir bir kesime hitap ediyor.  Yani oraya tesisler yapıldığı zaman asgari ücretli çalışan bir insan gidip orada konaklayıp, restaurantta yemek yiyebilir mi? Sayın Belediye Başkanı bunun garantisini verebiliyor mu? Bence veremez. Çünkü oraya yapılacak tesislerin maliyeti belli. Gölcük bu projeyle halktan soyutlanıyor.  Belli bir zümreye tahsis ediliyor. Biz buna karşıyız. Birde çevreyle ilgili oluşacak tahribata karşıyız. Sayın Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın açıklamasını gerçekten tahlilsizlik olarak görüyorum. Çevreyle, rantla alakalı gündeme getirdiğimiz bir olayı FETÖ’ye bağdaştırıp, birleştirmesi bir tahlilsizliktir. Kaldı ki orada yürüyen hiç kimsenin böyle bir şeyi kabul edeceğini düşünmüyorum. O yüzden bu konulara cevap bile vermiyoruz ve bu siyasi bir olay değildir” diye konuştu. 

    Anahtar Kelimeler: Gölcük, Tabiat, Parkının, 22, Yıllığına

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