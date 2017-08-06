banner133

banner128

banner101

06 Ağustos 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Gölcük – Karacasu projesi için kredi gündemde

    Bolu Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı 1. Birleşimi’nde gündem maddelerinde yine Gölcük – Karacasu arasına yapılmayı düşünülen teleferik ve dağ kızağı gündemdeydi. Yapılması düşünülen proje için bir kez daha kredi başvurusu yapılacak.

    06 Ağustos 2017 Pazar 12:31
    Bu haber 86 kez okundu
    Gölcük – Karacasu projesi için kredi gündemde

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Bolu Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı 1. Birleşimi, Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Çeşitli birim ve müdürlüklerden gelen maddelerin görüşülüp karara bağlandığı yada komisyona havale edildiği toplantıda Gölcük yine gündemdeydi. Gündemin ilk maddesi Gölcük - Karacasu arasına yapılması planlanan teleferik ve dağ kızağı hattı için kredi başvurusu yapılması oldu. Projenin yapım ve montaj işleminde kullanılması için yapılacak kredi başvuru yetkisinin Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a verilmesi de maddenin özelliklerinden biri oldu. Yapılması düşünülen ve gündemde sıkça kendine yer bulan proje için Bolu Belediyesi, İller Bankası’ndan 50 Milyon TL’lik kredi başvurusu yapacak. İstenilen para İller Bankası’ndan sağlanılamazsa, İslam veya Avrupa Bankası gibi çeşitli yerlere başvurulacak. Gündem maddesi ise oy birliği ile kabul edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Ağustos, Ayı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( VI )
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu AKLINDA BİR ŞEY YOKSA YÜREĞİNE BAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Kimse yorulmamış ki
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TELEVİZYONUMUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Turizm’de Yükselen Değer Bolu
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Kayseri”li “OZAN YUSUF KARABUDAK”Usta’dan Bolululara(2)…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Köprübaşı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TAŞLAR
  • Suat Tosun Suat Tosun MANGAL MANGAL OVADA KAL !
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş AKKUŞ’UN GÜRGENLERİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Çifte Ceza
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “ALAMANYA”
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Müftü Kendini Mengen’in Sahibi Sanıyor!
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Bolu'nun farkında olmadığı dostları
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversite Olarak Layık Olduğumuz Yerde Değiliz
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Yeni yuva kuranlara mutluluklarının daim olması dileğiyle
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLU BELEDİYESPOR BASKETBOL - 1
  • Makinist Makinist Adalet diyemedim
  • Nihal Eker Nihal Eker YAĞMURA RAĞMEN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129

    banner124