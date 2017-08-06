Haber: Gönül OLUTÜRK

Bolu Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı 1. Birleşimi, Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Çeşitli birim ve müdürlüklerden gelen maddelerin görüşülüp karara bağlandığı yada komisyona havale edildiği toplantıda Gölcük yine gündemdeydi. Gündemin ilk maddesi Gölcük - Karacasu arasına yapılması planlanan teleferik ve dağ kızağı hattı için kredi başvurusu yapılması oldu. Projenin yapım ve montaj işleminde kullanılması için yapılacak kredi başvuru yetkisinin Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a verilmesi de maddenin özelliklerinden biri oldu. Yapılması düşünülen ve gündemde sıkça kendine yer bulan proje için Bolu Belediyesi, İller Bankası’ndan 50 Milyon TL’lik kredi başvurusu yapacak. İstenilen para İller Bankası’ndan sağlanılamazsa, İslam veya Avrupa Bankası gibi çeşitli yerlere başvurulacak. Gündem maddesi ise oy birliği ile kabul edildi.