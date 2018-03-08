Haber: Semih Baykal

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Gölcük Platformu Dönem Sözcüsü Murat Ataman; “ Bilindiği üzere, Gölcük Tabiat Parkının, doğallığına zarar verecek şekilde yapılaşmasının önünü açacak ihale, halkımızdan gelen yoğun itiraz ve tepkiler üzerine iptal edilmiştir.2016 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığını öğrendiğimiz Bolu Gölcük Tabiat Parkı Revizyon Planında yer alan plan kararları, Gölcük Tabiat Parkının yapılaşması yönünde sürekli bir tehdit oluşturmaktadır. Söz konusu plan ve plan kararlarının uygulanması, Gölcük tabiat Parkının doğal kaynaklarını yok edecek ve buranın ticari bir alana dönüşmesine neden olacaktır. Bizler Gölcük Platformu olarak Gölcük Tabiat Parkının korunması, gelecek nesillerin de bu alandan faydalanabilmelerini engelleyecek kararlar içeren gelişme revizyon planının amacıyla, söz konusu gelişme planının iptali istemi ile 07.03.2018 tarihinde idari yargıya müracaat ile dava açmış bulunmaktayız. Bolumuz ve ulusal kamuoyunun desteği ile söz konusu planın iptali ve Gölcük Tabiat Parkı’nın doğal bütünlüğünün korunması için Gölcük Platformu olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.