Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısında gündem maddelerinden biri de Gölcük Projesi'ydi. Proje içinde yer alan Dağ Kızağı ve Gölcük - Karacasu arası teleferik hattıydı. Proje içinde yer alan Dağ Kızağı'nın için oy çokluğu ile kabul edilerek 9 Milyon TL kredi başvurusu yapılacak. Teleferik hattı ise 35 Milyon TL Kredi başvurusu yapılacak.

Konu hakkında CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz "Toplam maliyet 44 Milyon TL'mi yoksa tahmini bir rakam mı?" sorusu üzerine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz "Daha önce ki projelerden örnek alarak toplam maliyet tahminen bu kadar. Daha ihaleyi yapmadık, rakamları da bilmiyoruz. Tahmini bu kadar olacak" ifadelerini kullandı.

"İLGİ ÇEKECEK"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz Dağ Kızağı projesi için "Dağ kızağı projesinin olduğu bölgeleri inceledik. Bu proje vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor. Özellikle vatandaşların ve gençlerin ilgi odağı oluyor. Zaten yaptığımızda emin olun sizinde ilginizi çekecek" ifadelerini kullandı.