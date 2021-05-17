Gölcük sizleri bekliyor

Haber: N. Halid Altundal

İlimizin doğa harikası güzelliği Gölcük Tabiat Parkı, gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelen binlerce misafiri ile ülkemizde önemli çekim merkezlerinden biri oluyor. Koronavirüs salgınına rağmen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkına girişler ‘tam kapanma’ olarak nitelendirilen koronavirüs tedbirleri kapsamında durduruldu. Gölcük’ün işletmesini üstlenen Bolu Belediyespor ‘tam kapanma’ döneminin sona ermesi ile birlikte doğa harikasının yeniden ziyaretçiler için açıldığını duyurdu. ‘Özlem sona erdi’ başlığıyla yapılan BOBES açıklamasında Gölcük Tabiat Parkının 08.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olduğu belirtildi. Hava sıcaklıklarının arttığı ilimizde yaz döneminin gelmesi ile birlikte Gölcük Tabiat Parkına yoğun bir ziyaretçi akını gerçekleşmesi bekleniyor.