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21 Aralık 2017 Perşembe
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    • Gölcük Tabiat Parkı hızla tahrip ediliyor

    Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Gölcük tabiat parkı ile ilgili bir yazılı açıklama yaparak, “Abant Gölü tabiat parkında yapılan tahribatın ardından, Gölcük Tabiatparkı da aynı yöntemle hızla tahrip ediliyor” dedi.

    21 Aralık 2017 Perşembe 08:39
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    Gölcük Tabiat Parkı hızla tahrip ediliyor

    Abant gölü Tabiat parkında 2010 yılında il özel idaresi tarafından, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve Uzun Devreli Gelişim Planına aykırı olarak yapılan ve doğal yapıyı bozan tesislere karşı, Odamızca kurulan komisyon marifetiyle hazırlanan bilimsel rapor kamuoyuyla paylaşılmış ve yetkililer uyarılmıştı denildi. Yasal zeminde konunun takip edildiğini belirten Orman Mühendisleri Odası açıklamasında,  “Abant Gölü Tabiat parkında doğal yapının bozulması ve tahribattan ders alınmamış olacak ki, bir doğa harikası olan Gölcük Tabiat parkı da mesire yeri gibi değerlendirilerek 2873 Sayılı Kanuna aykırı olarak bir çok tesisler inşa edilmiş ve çevresinde geniş bir alanla birlikte 13.06.2012 tarihli sözleşme ile Bolu Belediyesine devredildi. Gölcük Tabiat Parkını yok oluşa götürecek bu gelişmeye karşı odamız 02.10.2014 tarih E:2014/1113 sayı ile Sakarya 1.İdare Mahkemesinde dava açmıştır. 3. kez dava reddedilmiştir. 25.05.2015 tarihinde Danıştay’a temyiz yoluna gidilmiş ve henüz karar verilmemiş olup takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

    Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, “Bolu Belediyesince 19.12.2017 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyle 22 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkına, Dağ köşkü, bungalov, gazino, dağ kızağı, teleferik yapımı öngörülmektedir. 2000’li yılların başında, bu tesisler yokken dahi, yapılan raporlarla yoğun baskıdan dolayı tabiat parkının yok olma riskinden kaygı duyulurken, bugün bu tesisler ilave edilerek, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununa göre belirlenmiş doğa harikası Gölcük Tabiat Parkının mesire yeri mantığıyla işletilmesi halinde, doğal yapının bozulması ve yok olmaya doğru gitmesi kaçınılmazdır. Orman Mühendisleri Odası olarak, Gölcük Tabiat Parkının korunması için yasal zeminde 2014 yılında başlattığımız hukuk mücadelesi, yeni gelinen durumda değerlendirilerek devam ettirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” açıklaması yapıldı.

    Anahtar Kelimeler: Orman, Mühendisleri, Odası, Yönetim, Kurulu

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