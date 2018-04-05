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05 Nisan 2018 Perşembe
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    • Gölcük tabiat parkı ilaçlandı

    Doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda belediye ekipleri tarafından sivrisineklere yönelik olarak ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

    05 Nisan 2018 Perşembe 08:59
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    Gölcük tabiat parkı ilaçlandı
    HABER:Ceylan Beykoz

    Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Tabiat Parkı'nda İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle sivrisineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, bot ile tabiat parkı içerisinde bulunan göl ve çevresinde ilaçlama çalışmasını gerçekleştirdi. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu, yaptığı açıklamada, Bolu'nun göz bebeği olan Gölcük'te sivri sineklere karşı ilaçlama çalışması yaptıklarını belirterek, "Sivri sineklerle mücadele konusunda çalışmalarımız sürekli olarak devam edecek. Biyolojik bir mücadele, kimyasal kullanılan bir mücadele değil. Sadece sivri sineklere zarar veren bir bakterinin kullanıldığı bir ilaçlama yöntemi ile ilaçlama yapıyoruz" diye konuştu. Tabiat parkında kara sineklerle ilgili de mücadele çalışması yaptıklarını ifade eden Kolludemiroğlu, program dahilinde il genelinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

    Anahtar Kelimeler: Doğal, Güzellikleri, ünlü, Gölcük, Tabiat

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