HABER:Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Tabiat Parkı'nda İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle sivrisineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, bot ile tabiat parkı içerisinde bulunan göl ve çevresinde ilaçlama çalışmasını gerçekleştirdi. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu, yaptığı açıklamada, Bolu'nun göz bebeği olan Gölcük'te sivri sineklere karşı ilaçlama çalışması yaptıklarını belirterek, "Sivri sineklerle mücadele konusunda çalışmalarımız sürekli olarak devam edecek. Biyolojik bir mücadele, kimyasal kullanılan bir mücadele değil. Sadece sivri sineklere zarar veren bir bakterinin kullanıldığı bir ilaçlama yöntemi ile ilaçlama yapıyoruz" diye konuştu. Tabiat parkında kara sineklerle ilgili de mücadele çalışması yaptıklarını ifade eden Kolludemiroğlu, program dahilinde il genelinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.