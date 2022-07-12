Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Haber: Uğur Balaban
Bayram tatili için Türkiye'nin farklı kentlerinden Bolu'ya gelenler, kentin doğal güzelliklerini gezme imkânı buldu.
Gerek turlarla gerekse kendi araçlarıyla kente gelen vatandaşlar, Abant ve Yedigöller Milli Parkları ile Gölcük Tabiat Parkı'nı dolaştı.
Özellikle Bolu'ya yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan, çam ve köknar ağaçları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu oluştu.
Göl çevresinde yürüyüş yapıp bisiklete binen, golf arabalarıyla tur atan tatilciler, piknik yaparak hoş vakit geçirdi.
Tatilciler, göl etrafında kurulan iskelelerde manzaraya karşı fotoğraf da çektirdi.