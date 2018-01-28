Haber: Esra Öztürk

Doğa güzelliğiyle Türkiye’nin en gözde tatil merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat parkı Bolu'nun yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenlerle doldu taştı. Güzel havayı fırsat bilen fırsat bilen ziyaretçiler, göl çevresindeki piknik alanlarını doldurdu. Bazı tatilciler, göl çevresinde kiralanan golf arabalarıyla gezintiye çıkarken, bazıları da yürüyerek doğanın keyfini çıkardı. Buz tutan göl ve karla kaplı çam ormanları güzelliğiyle tatilcileri büyüledi. Ziyaretçiler, tabelalarla göl yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarıldı. Tatilciler, muhteşem manzarayı arkalarına alarak fotoğraf bol bol fotoğraf çekildi.