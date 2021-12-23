Gölcük'te gölün yüzeyi buz tuttu

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda hava sıcaklığı gece eksi derecelere düşmesiyle gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Gölcük'te gölün yüzeyi buz tuttu

Haber: S. Özge Yücel

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkında kar kalınlığı üç gündür etkili olan yağışın ardından 25 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle tabiat parkının içerisinde bulunan gölün yüzeyi buz tuttu. Günübirlik tatil için bölgeye gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek güzel manzaranın tadını çıkardı. Göl çevresine uyarı tabelaları asan yetkililer, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda ikaz ediyor.

Tabiat parkında karla oluşan güzel manzara, drone ile görüntülendi.

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