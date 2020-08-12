Gölcük temizleniyor

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyesi ve Milli Parklar Müdürlüğü işbirliğinde Gölcük Tabiat Parkı’nda göl yüzeyini kaplayan istilacı bitkilerden arındırılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce İstanbul’dan özel olarak teleskopik uzantılı amfibi sulak alan taşıtı kiralanarak, göl yüzeyini kaplayan civanperçemi bitkilerinin temizlenmesi için çalışmalara başlanıldı. Belediye ekiplerince yapılan çalışmalar sayesinde göldeki ekosistemi olumsuz yönde etkileyen, hem de görüntü kirliliğine neden olan istilacı bitkilerin, en geç bir hafta içinde göl yüzeyinden tamamen arındırılması planlanıyor.