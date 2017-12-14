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14 Aralık 2017 Perşembe
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    • “Gölcük Uzun Göl olmasın”

    Gölcük Tabiat Parkının 22 yıllığına kiralanması için 19 Aralık’ta yapılacak olan ihaleye Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan’dan sonra Bolu Baro Başkanlığı da tepki gösterdi.

    14 Aralık 2017 Perşembe 12:02
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    “Gölcük Uzun Göl olmasın”
    Haber: Semih Baykal
    Gölcük Tabiat Parkı’na, yeni bir dağ köşkü, 25 adet bungalov, 3.1 kilometre teleferik ve 1.5 kilometre yamaç kızağının yapılması için göl gazinosuyla birlikte 22 yıllığına kiraya verilmesi için Bolu Belediyesi tarafından 19 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olan ihaleyi, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, ‘Peşkeş kokusu Ankara’ya kadar geliyor’ sözleriyle sert tepki göstermişti. Özcan’ın ardından Bolu Baro Başkanı Avukat Ferit Atalay’da yaptığı basın açıklaması ile ihaleye sert tepki gösterdi. Atalay konuyla ilgili şunları söyledi; “ İlimizin doğa harikalarından olan ve Milli Parklar Mevzuatına tabi Gölcük Tabiat Parkının yapılaşmaya açılarak anılan yerde otel- bungalow konutlar ve telesiyej inşaatı ile ilgili ihalenin 19 Aralık 2017 tarihinde yapılacağı kamuoyunun bilgisindedir. Bolu Belediye Meclisinin 13.12.2016 tarih ve 397 sayılı kararı ile Milli Park alanında yapılacak inşaat, imalat ve yapılaşma ülkemizin ve ilimizin gözbebeği olan Gölcük Tabiat Parkını geri dönülmez bir biçimde tahrip ve yok edecektir.Gölcük Tabiat Parkı ilimiz halkının ve çevre illerin kolay ulaştığı yılda yaklaşık 400-500 bin kişinin ziyaret ettiği Bolu doğasının ve turizminin aydınlık yüzüdür. 2873 sayılı Milli Parklar Yasasına tabi olan bu doğa harikası için sağlanan bu yapılaşma izni Gölcüğün akıbetini Uzun Göl’ün akıbeti ile eş değer kılmaktır” dedi.  
    “İVEDİLİKLE BU İHALENİN DURDURULMASI VE İPTALİ GEREKMEKTEDİR”
    Açıklamasının devamında Atalay; “Yapılaşma hangi önlemler alınırsa alınsın ekolojik dengeyi bozacak, doğal hayatı ve endemik bitli türlerini yok edecek, yaban hayatın canlıları Gölcüğü terk edecektir. Yapılaşma sonucu yoğun kullanımı takiben göl ve çevresi kirlenecek, orman dokusu tahrip olacak, asırlık orman ağaçları yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Tabiatın Kalbi Bolu sloganıyla yola çıkıldığı akıllardadır. Bu nedenle Bolu’nun tabiatın kalbi olarak kalması için ivedilikle Gölcük Tabiat Parkındaki yapılaşmanın önünü açacak bu ihalenin durdurulması ve iptali gerekmektedir. Gölcük Tabiat Parkı Bolu halkına ait olup, ekonomik ve sair nedenlerle feda edilmeyecek kadar değerlidir” diye konuştu. 

    Anahtar Kelimeler: Gölcük, Tabiat, Parkının, 22, Yıllığına

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