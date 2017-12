Haber: Semih Baykal

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan konuşarak şunları söyledi; “ Gölcük mevzusu ile ilgili parti binasında basın toplantısı düzenleyen Tanju Özcan şu açıklamaları yaptı. Sayın Cumhurbaşkanına hayatımda ilk kez bir yazı yazdım. Kendim için istemiyorum, bunu tüm Bolu için istiyorum dedim. İnceleme yapmasını, haklı mı haksız mı olduğumuzu araştırmasını isterdim ama hala Külliye’den dönüş olmadı. Yangından mal kaçırır gibi yaptılar, biz uyarı görevimizi yaptık ve ihalenin hukuka aykırı olduğunu söyledik. Gölcük Uzungöl gibi olacak, olmasın dedik. Biz dedelerimizden nasıl aldıysak torunlarımıza öyle bırakalım istiyoruz dedik ancak bir şirket aldı. Kuşkularımız yersiz değil, önümüzdeki günlerde kamuoyuna kimlerin bu şirketi aldığını, hangi siyasilerin bağlantısı olduğunu açıklayacağız. Bu mücadele siyasi değil, halk adına yapılıyor” dedi.

“HER ŞEY HALK İÇİN”

Özcan’dan sonra konuşan İl Başkanı Kazım Karsu ise; “ Gölcük bir tabiat harikası, bacasız bir fabrikadır. Gelecek nesillere taşınmalıdır. Bu sadece sizin bizim değil, insanlığın fabrikasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nindir. Bu güzelliğin öldürülmemesini kendilerine söyledik. Yine söylüyoruz. Yol kısayken bundan dönülmelidir. Çünkü burası tabiatın harikasıdır ve yarın burası yok edildiğinde artık insanların eğlenecekleri değil başka şeylerin yapılacağı yerler olarak geri dönecektir. Medyanın desteğini bekliyorum. Her şey sizin için, her şey halk için, her şey insan için” diye konuştu.

“DOĞANIN MALİYETİ HESAPLANMIYOR”

Merkez İlçe yönetim Kurulu Üyesi Avukat Begüm Tuncel’de doğanın maliyetinin hesaplanmadığını belirterek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi; “Mesleğim gereği duyduğum ilk andan beri hukuki gözden inceliyorum. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmalıyım. Alaaddin Yılmaz tarafından hareketimiz çok farklı yerlere çekilmeye çalışılıyor. Sanki biz farklı emellerle hareket ediyormuşuz da kendisi Bolu yararına çalışıyormuş gibi göstermekte. Tartışılması gereken yapılmak istenilen uygulamayla, mevcut haliyle korumanın hangisi arasında daha çok yarar olduğudur. Sorun bize göre buradadır. Ne yazık ki bu yatırımla ilgili maliyet hesapları yapılırken, 30-40 yıllık ekonomik ömrü olacak bir binanın getirileri hesaplanmaktadır. Ancak doğanın maliyeti hesaplanmıyor. Bilimsel çalışmalara göre 1 cm toprağın oluşabilmesi için 200-1000 yıl arası bir süreye ihtiyaç vardır. Hukuksal boyutuyla ilgili ise proje için hiçbir ağacın kesilmeyeceği, orman dokusuna zarar verilmeyeceği söylenmekte ancak Milli Parklar kanunumuz var. Gölcük’te buna dahildir. Kanunun 15. Maddesinde orman içi açıklıklara dahi her türlü yapı ve tesis yapılması yasaktır. Ancak şimdi böyle bir alana Bolu Belediye Başkanlığı tarafından bina inşa edilmek isteniyor” dedi.

“YASAYLA DÖNERSE ONLAR KAYBEDER”

Son olarak Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ise; “ Bolu’muzun değeri olan Gölcük için son günlerde ciddi emek vererek, Bolu’da ve dışında yaşayan herkesin tepki koyduğu mevzuyu gündemde tutmayı başardık. Sadece bura değil, sivil toplum örgütleri ve bireysel insanların çabaları var. Biz haklıyız, çevre ve halktan yanayız. Sosyal medya ve ulusal basında haberleri okuduğunuz zaman siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin bu konuya tepkisini görebilirsiniz. Bolu’yu yöneten kadroların özellikle Sayın Belediye Başkanımızın bu olayı sadece bir partiye, bazı siyasi toplum örgütlerine veya evet-hayır cephesinde olayı bir tarafa mal etmeye çalışması son derece büyük haksızlık. Umut ediyorum ki bu yanlıştan kendileri döner yoksa yasayla dönerse onlar kaybeder” şeklinde tepki gösterdi.