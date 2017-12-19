banner133

banner101

19 Aralık 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Gölcük Uzungöl gibi olacak”

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanlığı Gölcük’ün 22 yıllığına Düzceli Kurtuluş Tokcan’a verildiği ihaleyi düzenlediği basın toplantısı ile tepki gösterdi.

    19 Aralık 2017 Salı 16:05
    Bu haber 94 kez okundu
    “Gölcük Uzungöl gibi olacak”

    Haber: Semih Baykal

    Parti binasında düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan konuşarak şunları söyledi; “ Gölcük mevzusu ile ilgili parti binasında basın toplantısı düzenleyen Tanju Özcan şu açıklamaları yaptı. Sayın Cumhurbaşkanına hayatımda ilk kez bir yazı yazdım. Kendim için istemiyorum, bunu tüm Bolu için istiyorum dedim. İnceleme yapmasını, haklı mı haksız mı olduğumuzu araştırmasını isterdim ama hala Külliye’den dönüş olmadı. Yangından mal kaçırır gibi yaptılar, biz uyarı görevimizi yaptık ve ihalenin hukuka aykırı olduğunu söyledik. Gölcük Uzungöl gibi olacak, olmasın dedik. Biz dedelerimizden nasıl aldıysak torunlarımıza öyle bırakalım istiyoruz dedik ancak bir şirket aldı. Kuşkularımız yersiz değil, önümüzdeki günlerde kamuoyuna kimlerin bu şirketi aldığını, hangi siyasilerin bağlantısı olduğunu açıklayacağız. Bu mücadele siyasi değil, halk adına yapılıyor” dedi.

    “HER ŞEY HALK İÇİN”

    Özcan’dan sonra konuşan İl Başkanı Kazım Karsu ise; “ Gölcük bir tabiat harikası, bacasız bir fabrikadır. Gelecek nesillere taşınmalıdır. Bu sadece sizin bizim değil, insanlığın fabrikasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nindir. Bu güzelliğin öldürülmemesini kendilerine söyledik. Yine söylüyoruz. Yol kısayken bundan dönülmelidir. Çünkü burası tabiatın harikasıdır ve yarın burası yok edildiğinde artık insanların eğlenecekleri değil başka şeylerin yapılacağı yerler olarak geri dönecektir. Medyanın desteğini bekliyorum. Her şey sizin için, her şey halk için, her şey insan için” diye konuştu.

    “DOĞANIN MALİYETİ HESAPLANMIYOR”

    Merkez İlçe yönetim Kurulu Üyesi Avukat Begüm Tuncel’de doğanın maliyetinin hesaplanmadığını belirterek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi; “Mesleğim gereği duyduğum ilk andan beri hukuki gözden inceliyorum. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmalıyım. Alaaddin Yılmaz tarafından hareketimiz çok farklı yerlere çekilmeye çalışılıyor. Sanki biz farklı emellerle hareket ediyormuşuz da kendisi Bolu yararına çalışıyormuş gibi göstermekte. Tartışılması gereken yapılmak istenilen uygulamayla, mevcut haliyle korumanın hangisi arasında daha çok yarar olduğudur. Sorun bize göre buradadır. Ne yazık ki bu yatırımla ilgili maliyet hesapları yapılırken, 30-40 yıllık ekonomik ömrü olacak bir binanın getirileri hesaplanmaktadır. Ancak doğanın maliyeti hesaplanmıyor. Bilimsel çalışmalara göre 1 cm toprağın oluşabilmesi için 200-1000 yıl arası bir süreye ihtiyaç vardır. Hukuksal boyutuyla ilgili ise proje için hiçbir ağacın kesilmeyeceği, orman dokusuna zarar verilmeyeceği söylenmekte ancak Milli Parklar kanunumuz var. Gölcük’te buna dahildir. Kanunun 15. Maddesinde orman içi açıklıklara dahi her türlü yapı ve tesis yapılması yasaktır. Ancak şimdi böyle bir alana Bolu Belediye Başkanlığı tarafından bina inşa edilmek isteniyor” dedi.

    “YASAYLA DÖNERSE ONLAR KAYBEDER”

    Son olarak Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ise; “ Bolu’muzun değeri olan Gölcük için son günlerde ciddi emek vererek, Bolu’da ve dışında yaşayan herkesin tepki koyduğu mevzuyu gündemde tutmayı başardık. Sadece bura değil, sivil toplum örgütleri ve bireysel insanların çabaları var. Biz haklıyız, çevre ve halktan yanayız. Sosyal medya ve ulusal basında haberleri okuduğunuz zaman siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin bu konuya tepkisini görebilirsiniz. Bolu’yu yöneten kadroların özellikle Sayın Belediye Başkanımızın bu olayı sadece bir partiye, bazı siyasi toplum örgütlerine veya evet-hayır cephesinde olayı bir tarafa mal etmeye çalışması son derece büyük haksızlık. Umut ediyorum ki bu yanlıştan kendileri döner yoksa yasayla dönerse onlar kaybeder” şeklinde tepki gösterdi.

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Bolu, İl

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KIZIM VE BENİM TEŞEKKÜRÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun KUDÜS VE HZ. ÖMER BİLGELİĞİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AH GÖLCÜK VAH GÖLCÜK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESTİ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz SANAL KALAN DOSTLUKLAR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU GÖLCÜK ORMAN İÇİ MESİRE YERİ RANTIN HAVUZU MU OLACAK
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - GEMLİK BASKETBOL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz ALKIŞLARLA 3 GOL, 3 PUAN (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu“ AİBÜ” de 2 İlim İnsanını Dostca Dinledik ve Bilgilendik …
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Göl-Cük
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÖFKENİZİ BİRİKTİRİN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Siyaset Zor İş
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129