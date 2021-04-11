Gölcük ve Abant’ta da Nisan karı görrüntüleri

Haber: Aysun Beykoz

İlimizde 4 gündür aralıklar süren kar yağışı etkili oluyor. Şehir merkezinin yanı sıra, şehir merkezine yaklaşık 13 ve 35 kilometre uzaklıktaki Gölcük ve Abant Tabiat Parklarında da, dört gündür kar yağışı aralıklarla kendisini gösteriyor. Gölcük’te kar kalınlığının 20 santimetre olması ve bölgede bulunan sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Abant'ta ise aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele ederek göl çevresindeki yolun ulaşıma açılması için çalışıyor. Hafta sonları ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı dört gündür aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler'de, D-100 kara yolunda ise Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimetreye ulaşması nedeniyle Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapılmaması gerektiği konusunda, kar yağışına etkili ışıklı tabelalar ile sürücüler uyarılıyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021, 14:18