Gölcük ve çevresine kuş yuvası

Bolu Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ile Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, soğuk geçen şu günlerde kuşlar üşümesin diye çam ağaçlarına 70 adet kuş yuvası yerleştirdi.

Gölcük ve çevresine kuş yuvası

Haber: Kasım Şahin

Fotoğraflar: Mete Ferah

Havaların soğuk ve kar yağışlı geçmesi nedeniyle kuşların yeterli yuva bulamamasından dolayı harekete geçen Bolu Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ile Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Tabiat merkezlerinin önde gelen yerlerinden biri olan Gölcük göl çevresine ve köşk civarındaki çam ağaçlarına 70 adet kuş yavaşı yerleştirdiler.

Kuşların üşümemesi için çam ağaçlarına yerleştirilen barınaklar, bölgede yaşam mücadelesi veren çeşitli kuşların yeni mekanları oldu. Bundan böyle kuşlar yeni barınaklarında soğuk havalardan etkilenmeyecekler. Önümüzdeki günlerde kuş barınakların sayısının arttırılacağı öğrenildi. 

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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