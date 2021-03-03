Gölcük ve eşsiz güzellikleri

Haber: N. Halid Altundal

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü tarafından ilimizin doğa harikası güzellikleri paylaşılmaya devam ediyor. Daha önce Ayı Kayası Tabiat Parkından seyir zevki veren görüntüleri paylaşan DKMP, bu kez her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkından görüntüleri paylaştı.

Yılın her ayı, on binlerce kişiyi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı, şehir merkezine 13 kilometre mesafede doğanın kalbi konumunda. Koronavirüs salgını dolayısıyla ziyaretçi sayısının kısmen azaldığı Gölcük’e gelen yerli ve yabancı misafirler etrafı çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türleri ile kaplı gölün etrafında doğanın tadını çıkartıyor. Şehrin kalabalığı ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyen binlerce kişinin ziyaret ettiği Gölcük’te bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ‘Devlet Konukevi’ fotoğraf meraklılarının ölümsüzleştirdiği anlarda vazgeçilmez arka plan olarak öne çıkıyor.

İçerisinde restaurant, kır lokantası, kafeterya, büfe, mescit ve bungalov tipi konaklama tesislerinin bulunduğu tabiat parkına gelen doğa ve fotoğraf severler mevsimsel geçişlerde muhteşem bir görsel şölen oluşturan manzaraların tadını çıkartıyorlar.