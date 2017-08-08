Haber: Kasım ŞAHİN

Kaza öğle saatlerinde meydana geldi. Aladağ yolu üzerinde asfalt yaması yapan 14 AN 825 Plakalı Nurettin Aytar yönetimindeki araç Bolu’ya dönüşte,Gölcük yolu üzerinde frene basmasıyla aracın şoför mahallindeki kupası yerinden koptu.Şoför hakimiyeti kaybetti. Olayın keskin virajda olması nedeniyle Aladağ tarafına pikniğe giden 14 AL 058 ve 14 BL 775 Plakalı iki adet araç, kamyon altına aldı.

Araç sürücüleri feci kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada kamyon altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.