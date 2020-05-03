Gölcük’e 140 fidan diktiler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Gölcük’e 140 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Gölcük’e 140 fidan diktiler

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretlere kapatılan ilimizin doğası ile uğrak yerlerinden olan Gölcük Tabiat Parkında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü(DKMP) ekipleri çalışmalarına devam ediyor. DKMP ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Gölcük’te orman asli ağaç türlerinden 140 adet boylu fidan dikimi gerçekleştirildi. Doğa Korumadan yapılan açıklamada, “Tüm korunan alanlarımızda ziyaretçilerin olmadığı bu dönemde de çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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