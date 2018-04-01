Haber: Semih Baykal

Yılda yaklaşık 350 bin yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından ziyaret edilen, Gölcük Tabiat Parkının giriş ve konaklama ücretlerine zam yapıldı. Yaklaşık 3 yıldır zam yapılmayan tabiat parkı giriş ücretlerine bu yıl %20 civarında zam yapıldı. Yapılan zam sonrasında, Gölcük’e yaya girişleri 5 TL’ye, öğrenci girişi 2.5 TL’ye yükseldi. Öte yandan, Gölcük’e en sık giriş yapan araçlardan biri olan otomobillerin giriş ücreti ise 15 TL’ye yükseldi. Yapılan zamlardan sonra, Gölcük Tabiat Parkı girişlerinin güncel ücretleri şu şekilde:Öğrenci 2,5 TL, Yaya 5 TL, Bisiklet 5 TL, Motosiklet 10 TL, Otomobil 15 TL, Küçük Minibüs 45 TL, Büyük Minibüs 75 TL